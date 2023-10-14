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ХАМАС заявляет о потерях при этом требует от граждан не эвакуироваться
14.10.2023 10:27 Катя Шульц

ХАМАС заявляет о потерях при этом требует от граждан не эвакуироваться

ХАМАС использует вчерашнюю атаку возле моста Вади-Газа в качестве инструмента предотвращения эвакуации.

Террористы заявляют, что это является доказательством “заговора и обмана, использованного оккупационными властями” против тех, кто согласился на эвакуацию. Они также сообщают, что во вчерашнем инциденте 70 человек были убиты и 200 ранены.

Многие жители Газы сообщают, что лишь небольшая часть жителей северной части сектора Газа покинула свои дома на юге по требованию ЦАХАЛ.

Северный сектор Газа и город Газа полны жителей, которые решили остаться в своих домах, несмотря на нападения.

Согласно одному из сообщений, уехавшие - это жители, у которых есть члены семьи на юге сектора Газа, которые могут их принять.

Некоторые жители отмечают, что они не готовы ко второй “хиджре” (миграции) (после Накбы) и останутся дома до конца – “Аллах бережет их”.

 

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