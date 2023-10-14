



ХАМАС заявляет о потерях при этом требует от граждан не эвакуироваться

ХАМАС использует вчерашнюю атаку возле моста Вади-Газа в качестве инструмента предотвращения эвакуации.



Террористы заявляют, что это является доказательством “заговора и обмана, использованного оккупационными властями” против тех, кто согласился на эвакуацию. Они также сообщают, что во вчерашнем инциденте 70 человек были убиты и 200 ранены.



Многие жители Газы сообщают, что лишь небольшая часть жителей северной части сектора Газа покинула свои дома на юге по требованию ЦАХАЛ.



Северный сектор Газа и город Газа полны жителей, которые решили остаться в своих домах, несмотря на нападения.



Согласно одному из сообщений, уехавшие - это жители, у которых есть члены семьи на юге сектора Газа, которые могут их принять.



Некоторые жители отмечают, что они не готовы ко второй “хиджре” (миграции) (после Накбы) и останутся дома до конца – “Аллах бережет их”.



