



ХАМАС заявил о запуске ракеты из Дженина

“Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам” в Дженине, военное крыло ХАМАС, опубликовали в понедельник, 26 июня, видео, на котором, как они утверждают, показан запуск ракеты из Дженина в сторону общины Рам-Он в районе Гильбоа на севере Израиля.



An Update ⚡⚡🚨🚨



Hamas and Hezbollah are linked to the rocket launches from Jenin.



🇮🇱 https://t.co/sYCAr42msl — Izlamic Terrorist (@raviagrawal3) June 26, 2023

Инцидент аналогичен тому, что произошел в прошлом месяце, когда ЦАХАЛ обнаружил ракетную установку в Дженине после того, как аналогичное видео стало вирусным, хотя это была старая база и там было мало взрывчатых веществ.Тем временем ЦАХАЛ объявил, что в понедельник, 26 июня, на ливанской территории упал беспилотник, и что рисков утечки информации нет. Позже “Хизбалла” взяла на себя ответственность за сбитый дрон.Служба безопасности ШАБАКа расследует инциндент с ракетой, обнаруженной в восточном Иерусалиме. База, где была обнаружена ракета, выглядит старой. В рамках расследования ШАБАКа и ЦАХАЛа, был арестован подозреваемый палестинец Абдель Хаким Махмуд Мухаммад Буатна, житель деревни Аджул в Бенджамин. Он признался, что намеревался сделать ракету из желания отомстить, и сказал, что действовал в одиночку.