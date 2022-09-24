



ХАМАС заявил о готовности продолжить нападения на израильтян

Представитель террористической группировки ХАМАС Хазем Кассем прокомментировал теракт на шоссе №443, который произошел вчера, назвав нападение с ножом на израильтян "героическим подвигом".



По его словам, ХАМАС готов и дальше совершать нападения на граждан Израиля.



В террористической группировки назвали случившееся ответом сионистам, "атаковавшим мечеть Аль-Акса".



"Сионистская-поселенческая агрессия против святейшей мечети Аль-Акса является реальным признаком того, что ситуация вот-вот взорвется", – заявил представитель террористической группировки.