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ХАМАС заявил о готовности продолжить нападения на израильтян
24.09.2022 13:43 Александр Юзовский

ХАМАС заявил о готовности продолжить нападения на израильтян

Представитель террористической группировки ХАМАС Хазем Кассем прокомментировал теракт на шоссе №443, который произошел вчера, назвав нападение с ножом на израильтян "героическим подвигом".

По его словам, ХАМАС готов и дальше совершать нападения на граждан Израиля.

В террористической группировки назвали случившееся ответом сионистам, "атаковавшим мечеть Аль-Акса".

"Сионистская-поселенческая агрессия против святейшей мечети Аль-Акса является реальным признаком того, что ситуация вот-вот взорвется", – заявил представитель террористической группировки.

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