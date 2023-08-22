



ХАМАС завербовал десятки сотрудников сил безопасности ПА

ХАМАС завербовал десятки сотрудников сил безопасности Палестинской автономии.



По данным общественного телеканала "Кан", террористическая организация использует их для атак и в разведывательных целях.



Сотрудники сил безопасности ПА переметнулись на сторону террористов из-за недовольства выплатами заработной платы. Из-за финансовых проблем Рамаллы было выплачено лишь 80% зарплаты силовикам.



В июле в ПА сообщили о том, что силам безопасности предстоит тяжелая борьба в попытке обуздать террор в Иудее и Самарии, где ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" вербуют бедную молодежь для совершения терактов.