



ХАМАС взял на себя ответственность за теракт возле Хеврона

Террористическая организация ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт возле Хеврона, в результате которого погибла израильтянка.



Об этом сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источник.



Эта информация противоречит заявлению "Бригад мучеников Аль-Аксы" о том, что члены боевого крыла ФАТХа несут ответственность за нападение.



Напомним, в результате теракта была убита Бат-Шева Нигри и ранен еще один израильтянин. Утром, 22 августа, были арестованы двое подозреваемых.