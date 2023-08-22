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ХАМАС взял на себя ответственность за теракт возле Хеврона
22.08.2023 18:01 Алина Груднева

ХАМАС взял на себя ответственность за теракт возле Хеврона

Террористическая организация ХАМАС взяла на себя ответственность за теракт возле Хеврона, в результате которого погибла израильтянка.

Об этом сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источник.

Эта информация противоречит заявлению "Бригад мучеников Аль-Аксы" о том, что члены боевого крыла ФАТХа несут ответственность за нападение.

Напомним, в результате теракта была убита Бат-Шева Нигри и ранен еще один израильтянин. Утром, 22 августа, были арестованы двое подозреваемых.

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