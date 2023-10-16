



ХАМАС взял на себя ответственность за массированный залп по центру

Террористическая организация ХАМАС взяла на себя ответственность за массированный ракетный залп по Гуш-Дану.



"Мы возобновили ракетные обстрелы Тель-Авива в ответ на причинение вреда гражданскому населению Газы", - сказали террористы.



Как сообщалось ранее, в результате предыдущего залпа по центру зафиксированы несколько попаданий.



В Холоне осколочные ранения получили 54-летняя женщина. Она находится в состоянии средней степени тяжести. Из-за обстрела было прервано открытие зимней сессии Кнессета.

