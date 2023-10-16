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ХАМАС взял на себя ответственность за массированный залп по центру
16.10.2023 17:24 Алина Груднева

ХАМАС взял на себя ответственность за массированный залп по центру

Террористическая организация ХАМАС взяла на себя ответственность за массированный ракетный залп по Гуш-Дану.

"Мы возобновили ракетные обстрелы Тель-Авива в ответ на причинение вреда гражданскому населению Газы", - сказали террористы.

Как сообщалось ранее, в результате предыдущего залпа по центру зафиксированы несколько попаданий.

В Холоне осколочные ранения получили 54-летняя женщина. Она находится в состоянии средней степени тяжести. Из-за обстрела было прервано открытие зимней сессии Кнессета.
 

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