ХАМАС выставил на всеобщее обозрение оружие и ракеты

В пятницу, 30 июня, военизированное крыло ХАМАСа похвасталось своим оружием и ракетами, устроив "выставку" в Газе.



Пришедшим поглазеть на это палестинцам даже разрешали сфотографироваться возле ракет.



"Сопротивление — это образ и память. Сфотографируйтесь на память со многими видами оружейной промышленности, произведенными нами", — было сказано в приглашении, распространенном в соцсетях и на плакатах в мечетях.



Основная выставка состоялась в городе Газа в пятницу, а 1 июля дополнительные мероприятия проводят в северной и центральной части ПА.



Террористы представили коллекцию ракет "местного производства", а также ракеты типа "Корнет", винтовки и ЗРК российского производства. Кроме того, были представлены беспилотники "Шахаб".



Это первый случай, когда ХАМАС разрешает людям фотографировать свое вооружение. Судя по фотографиям, распространяемым арабскими СМИ и группами в соцсетях, "памятные кадры" с оружием в руках делали женщины и дети.

