ХАМАС выставил на всеобщее обозрение оружие и ракеты
В пятницу, 30 июня, военизированное крыло ХАМАСа похвасталось своим оружием и ракетами, устроив "выставку" в Газе.
Пришедшим поглазеть на это палестинцам даже разрешали сфотографироваться возле ракет.
"Сопротивление — это образ и память. Сфотографируйтесь на память со многими видами оружейной промышленности, произведенными нами", — было сказано в приглашении, распространенном в соцсетях и на плакатах в мечетях.
Основная выставка состоялась в городе Газа в пятницу, а 1 июля дополнительные мероприятия проводят в северной и центральной части ПА.
Террористы представили коллекцию ракет "местного производства", а также ракеты типа "Корнет", винтовки и ЗРК российского производства. Кроме того, были представлены беспилотники "Шахаб".
Это первый случай, когда ХАМАС разрешает людям фотографировать свое вооружение. Судя по фотографиям, распространяемым арабскими СМИ и группами в соцсетях, "памятные кадры" с оружием в руках делали женщины и дети.
Pics from today courtesy of Hamas.— The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) June 30, 2023
(Queue the responses with 20-year-old museum pictures of Jewish kids looking at defunct weaponry) pic.twitter.com/HoxTFdlM2H
كتائب العز القساميه💚 pic.twitter.com/N6vt2kiAX6— عٍآشُقٌهـ حٍمآس (@HamasAshqh) July 1, 2023
مِن أثرِ القسَّام فِي قزدرَة مَوقع أبو مطيبق العَسكري..— عٍآشُقٌهـ حٍمآس (@HamasAshqh) June 30, 2023
🇵🇸💚 pic.twitter.com/UBxlia2QJ7