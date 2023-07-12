



ХАМАС высоко оценил антиизраильские заявления представителя ООН

ХАМАС во вторник, 11 июля, приветствовал специальный доклад в ООН Франчески Альбанезе, в котором она назвала ПА и Газу “тюрьмой под открытым небом”.



“В своем выступлении Альбанезе пролила свет на преступления Израиля против палестинского народа, которые превратили оккупированные палестинские территории в тюрьму под открытым небом, где против палестинского народа применяются все формы дискриминации и апартеида”, – заявила террористическая организация.



Затем ХАМАС призвал к санкциям против Израиля, заявив, что “ООН должна принять дополнительные меры, чтобы привлечь израильских оккупационных лидеров к ответственности за преступления и нарушения против палестинского народа”.



Франческа Альбанезе известна своей антиизраильской позицией. Так в августе прошлого года защищала “право палестинцев сопротивляться израильской оккупации” в течение трех дней боев, в ходе которых Газа выпустила по Израилю более 1100 ракет. Эти замечания были истолкованы одним из наблюдателей как одобрение “убийства израильтян”.



В прошлом Альбанезе, неоднократно обвинявшая Израиль в “апартеиде”, “геноциде” и “военных преступлениях”, признавала, что беспристрастность в оценке фактов конфликта – это ее личная проблема. В интервью Институту палестинских исследований она сказала: “В глубине души я боялась, приступая к исследованию вопроса, по которому у меня есть глубокие личные взгляды может поставить под угрозу мою объективность”.