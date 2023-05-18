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ХАМАС выдвинул требования к Израилю
18.05.2023 14:03 Алина Груднева

ХАМАС выдвинул требования к Израилю

ХАМАС обратился к Катару с просьбой передать сообщение Израилю с требованиями ослабитьт давление на жителей Газы.

По данным Israel Hayom, об этом сообщает палестинский источник.

В ХАМАСе подчеркнули, что это станет "компенсацией" за то, что террористическая организация не участвовала в противостоянии во время операции "Щит и стрела", целью которой был палестинский "Исламский джихад".

ХАМАС не вмешивался в ход событий во время операции. Также не прогнозируется нападение террористической организации во время празднования Дня Иерусалима.

Среди требований ХАМАСа - увеличение числа жителей Газы, которым разрешено работать в Израиле, а также предоставление дополнительных часов подачи электроэнергии и увеличение количества товаров и материалов двойного назначения, разрешенных для ввоза.

"ХАМАС не хочет новой войны прямо сейчас, но они хотят получить что-то от Израиля в качестве компенсации за цену, которую заплатили во время последней битвы, когда они дистанцировались от боевых действий и подверглись критике со стороны общества за то, что они "предатели", - говорит источник.

 

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