



ХАМАС: внутренний кризис в Израиле — это возможность для сопротивления

Салах Бардавил, один из лидеров террористической организации ХАМАС, утверждает, что "внутренние расхождения во мнениях в сионистском объединении представляют собой важную возможность для сопротивления добиться прорыва".



В интервью официальному телеканалу ХАМАСа Бардавил сказал, что "нестабильность в сионистском объединении побудила многих инвесторов вывести свои деньги из оккупационных банков".



"Природа сионистского образования основана на фашизме, преступности и агрессии", — продолжил он, добавив, что "существование фашистского сионистского правительства — это возможность для палестинского народа разоблачить оккупацию и ее преступления".



В этом контексте Бардавил сказал, что "мир является свидетелем политических изменений в наших интересах, и Палестинская администрация должна понять это и воспользоваться этим".



"Палестинская история доказала, что сопротивление вынуждает сионистскую оккупацию отступать", — заявил он, и поэтому "от всех организаций требуется сформулировать национальную стратегию действий, которая будет использовать в своих интересах независимую деятельность сопротивления".



Бардавил также сказал, что Иудея и Самария "решат конфликт с сионистской оккупацией", отметив, что "сионистский солдат будет желать смерти, чтобы не столкнуться с сопротивлением в Иудее, Самарии и Газе".

