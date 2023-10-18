



ХАМАС: В результате взрыва в больнице погиб 471, а всего – 3478 палестинцев

Представитель министерства здравоохранения Газы утверждает, что в результате взрыва и пожара в больнице “Аль-Ахли” в центре Газы погиб 471 человек, еще 28 человек находятся в критическом состоянии.



Представитель ведомства обвиняет Израиль во взрыве, несмотря на представленные Израилем доказательства того, что он был вызван ракетой “Исламского джихада”.



Министерство сообщило, что с тех пор, как Израиль начал бомбить Газу 7 октября в ответ на нападение ХАМАСа, в ходе которого было убито около 1400 израильтян, было убито 3478 палестинцев и еще 12 065 получили ранения.



Ведомство утверждает, что больницы в Стрипе находятся на грани коллапса.