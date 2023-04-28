



ХАМАС в бешенстве из-за слов Урсулы фон дер Ляйен о независимости Израиля

ХАМАС возмущен словами президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю Дня независимости Израиля.



Глава отдела политических и международных отношений ХАМАСа Басем Наим сказал, что ее заявление омрачено "политическим лицемерием" и демонстрируют вопиющее "незнание истории".



Обращаясь к Израилю по случаю 75-й годовщины независимости, фон дер Ляйен сказала, что Еврейское Государство заставило пустыню цвести.



"Мы отмечаем 75-летие яркой демократии в самом сердце Ближнего Востока, 75-летие динамизма, изобретательности и новаторских инноваций. Вы буквально заставили пустыню расцвести, в чем я могла убедиться во время моего визита в Негев в прошлом году", - сказала она.



Представитель ХАМАСа, отвечая на ее слова, сказал, что создание Израиля 75 лет назад было "не сбывшейся мечтой, а скорее кошмаром", который по-прежнему висит над головами палестинцев.



"Те, кто веками преследовал и мучил евреев, были европейцами. Эти евреи не нашли более безопасного места, кроме как в наших арабских и исламских странах. Не искупайте свои грехи за счет нашего народа и его будущего", — возмутился он.



Слова президента Еврокомиссии он обозвал "неуместными, лживыми и дискриминационными", а также "антипалестинским расистским высказыванием".