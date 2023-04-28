Новости » Арабо-израильский конфликт
ХАМАС в бешенстве из-за слов Урсулы фон дер Ляйен о независимости Израиля
28.04.2023 16:25 Алина Груднева

ХАМАС в бешенстве из-за слов Урсулы фон дер Ляйен о независимости Израиля

ХАМАС возмущен словами президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю Дня независимости Израиля.

Глава отдела политических и международных отношений ХАМАСа Басем Наим сказал, что ее заявление омрачено "политическим лицемерием" и демонстрируют вопиющее "незнание истории".

Обращаясь к Израилю по случаю 75-й годовщины независимости, фон дер Ляйен сказала, что Еврейское Государство заставило пустыню цвести.

"Мы отмечаем 75-летие яркой демократии в самом сердце Ближнего Востока, 75-летие динамизма, изобретательности и новаторских инноваций. Вы буквально заставили пустыню расцвести, в чем я могла убедиться во время моего визита в Негев в прошлом году", - сказала она.

Представитель ХАМАСа, отвечая на ее слова, сказал, что создание Израиля 75 лет назад было "не сбывшейся мечтой, а скорее кошмаром", который по-прежнему висит над головами палестинцев.

"Те, кто веками преследовал и мучил евреев, были европейцами. Эти евреи не нашли более безопасного места, кроме как в наших арабских и исламских странах. Не искупайте свои грехи за счет нашего народа и его будущего", — возмутился он.

Слова президента Еврокомиссии он обозвал "неуместными, лживыми и дискриминационными", а также "антипалестинским расистским высказыванием".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы