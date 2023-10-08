



ХАМАС в бешенстве из-за отправки авианосной группы США к берегам Израиля

Террористическая организация ХАМАС быстро отреагировала на новость о том, что Вашингтон отправил авианосную группу к берегам Израиля.



Соответствующее заявление публикует газета Al Jazeera.



"Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага", - сказали в ХАМАСе.



Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил информацию, что авианосная ударная группа, включающая в себя авианосец Gerald R. Ford, крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, McFaul, Roosevelt и Carney, уже по пути к берегам Израиля. Группа отправлена в рамках демонстрации поддержки со стороны американцев.