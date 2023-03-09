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ХАМАС в бешенстве из-за формирования резервных рот в Лоде
09.03.2023 13:56 Алина Груднева

ХАМАС в бешенстве из-за формирования резервных рот в Лоде

ХАМАС осудил создание Израилем гражданской нацгвардии из еврейских добровольцев в Лоде для борьбы с насилием в арабском секторе.

Комментарий по этому поводу для Al Watan Voice предоставил официальный представитель террористической организации Хазем Касем.

"Формирование еврейской террористической вооруженной группы в Лоде, которая подчиняется экстремистскому министру Итамару Бен-Гвиру, является опасным событием. Это доказывает, что фашистское израильское правительство готовится к эскалации против палестинцев в Израиле. Такое расистское и фашистское поведение является основным компонентом нынешнего израильского правительства", - сказал он.

Ранее "Кан" сообщил о формировании подразделения, состоящего из нескольких десятков гражданских лиц с военным опытом, которые будут выполнять функции отряда специального назначения.

"Я благодарю премьер-министра за то, что он принял мою просьбу о создании национальной гвардии и добавлении тысяч полицейских", — сказал Бен-Гвир.

 

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