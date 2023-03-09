



ХАМАС в бешенстве из-за формирования резервных рот в Лоде

ХАМАС осудил создание Израилем гражданской нацгвардии из еврейских добровольцев в Лоде для борьбы с насилием в арабском секторе.



Комментарий по этому поводу для Al Watan Voice предоставил официальный представитель террористической организации Хазем Касем.



"Формирование еврейской террористической вооруженной группы в Лоде, которая подчиняется экстремистскому министру Итамару Бен-Гвиру, является опасным событием. Это доказывает, что фашистское израильское правительство готовится к эскалации против палестинцев в Израиле. Такое расистское и фашистское поведение является основным компонентом нынешнего израильского правительства", - сказал он.



Ранее "Кан" сообщил о формировании подразделения, состоящего из нескольких десятков гражданских лиц с военным опытом, которые будут выполнять функции отряда специального назначения.



"Я благодарю премьер-министра за то, что он принял мою просьбу о создании национальной гвардии и добавлении тысяч полицейских", — сказал Бен-Гвир.



