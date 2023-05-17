



ХАМАС угрожает сорвать Марш флагов в Иерусалиме зажигательными воздушными шарами

Палестинская террористическая группировка ХАМАС в среду пригрозила Израилю сорвать проведение Марша флагов в честь Дня Иерусалима в Старом городе, запланированного на четверг.



"Марш под сионистским флагом не пройдет, и ответ неизбежно придет", — заявил в своем заявлении высокопоставленный представитель ХАМАС Салах аль-Бардавиль.



Тем временем так называемое аэростатное подразделение Газы, ответственное за запуск воздушных шаров с зажигательными и взрывными устройствами в Израиль в прошлом и, как считается, связанное с ХАМАСом, заявило, что возобновит свою деятельность в четверг.



В заявлении на своем Telegram-канале группа Ибна аль-Зувари сообщила, что ее члены готовятся к беспорядкам вдоль границы с Газой.



Скандальный националистический парад в Старом городе Иерусалима назначен на четверг. Ожидается, что десятки тысяч израильтян-евреев пройдут маршем по Старому городу, включая мусульманский квартал, размахивая израильскими флагами.



Сотрудники службы безопасности считают, что вероятность ракетного обстрела из Газы во время марша невелика. Но некоторые официальные лица опасаются повторения ситуации 2021 года, когда ХАМАС обстрелял ракетами Иерусалим как раз перед началом марша, что спровоцировало продолжавшиеся более недели боевые действия между силами безопасности Израиля и террористическими группировками Газы.



Связанное с ХАМАС информационное агентство Shehab сообщило, что в четверг ожидается марш с палестинскими флагами недалеко от границы к востоку от города Газа.



В последний раз, когда палестинцы запускали воздушные шары с зажигательной смесью в южную часть Израиля, вызвав десятки пожаров, в сентябре 2021 года, израильские ВВС в ответ нанесли бомбовые удары по объектам ХАМАС.



Более 2000 полицейских будут охранять вызывающий споры марш, а также более 1000 других сотрудников службы безопасности, которые обеспечат надлежащую защиту других событий в столице в течение дня.

