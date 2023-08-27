



ХАМАС угрожает региональной войной, если Израиль ликвидирует лидеров террористов

Заместитель главы ХАМАСа Салех аль-Арури предостерег Израиль от возобновления целенаправленных ликвидаций лидеров террористов, заявив, что такой шаг может спровоцировать “региональную войну”.



В интервью на ливанском канале “Аль-Маядин”, аль-Арури заявил, что израильские угрозы не изменят позицию или взятый ХАМАСом курс.



“Могу только сказать, что ситуация изменилась, став сродни новому уравнению, которое меняется каждый день в пользу сопротивления и его союзников... Тот, кто думает взять под контроль мечеть Аль-Акса и разделить ее, или прибегнуть к целенаправленным контрмерам - знайте, что это может привести к конфликту и региональной войне”, – заявил он.