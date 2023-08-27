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ХАМАС угрожает региональной войной, если Израиль ликвидирует лидеров террористов
27.08.2023 11:35 Наталья Богинская

ХАМАС угрожает региональной войной, если Израиль ликвидирует лидеров террористов

Заместитель главы ХАМАСа Салех аль-Арури предостерег Израиль от возобновления целенаправленных ликвидаций лидеров террористов, заявив, что такой шаг может спровоцировать “региональную войну”.

В интервью на ливанском канале “Аль-Маядин”, аль-Арури заявил, что израильские угрозы не изменят позицию или взятый ХАМАСом курс.  
 
“Могу только сказать, что ситуация изменилась, став сродни новому уравнению, которое меняется каждый день в пользу сопротивления и его союзников... Тот, кто думает взять под контроль мечеть Аль-Акса и разделить ее, или прибегнуть к целенаправленным контрмерам - знайте, что это может привести к конфликту и региональной войне”,  – заявил он. 

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