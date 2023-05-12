



ХАМАС угрожает "расширить круг огня"

Официальный представитель ХАМАСа Хазем Касем разразился угрозами в адрес Израиля.



Таким образом, он прокомментировал ликвидацию уже шестого по счету высокопоставленно члена палестинского "Исламского джихада".



В частности, Касем пригрозил увеличением дальности ракетных обстрелов.



"Мы предостерегаем оккупантов от продолжающейся агрессии в Газе, поскольку сопротивление способно расширить круг огня, который затронет сотни тысяч израильтян", - пригрозил он.



Ранее высокопоставленный военный источник сообщил о том, что в Израиле ожидают присоединения ХАМАС к ракетным обстрелам.