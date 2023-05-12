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ХАМАС угрожает "расширить круг огня"
12.05.2023 20:16 Алина Груднева

ХАМАС угрожает "расширить круг огня"

Официальный представитель ХАМАСа Хазем Касем разразился угрозами в адрес Израиля.

Таким образом, он прокомментировал ликвидацию уже шестого по счету высокопоставленно члена палестинского "Исламского джихада".

В частности, Касем пригрозил увеличением дальности ракетных обстрелов.

"Мы предостерегаем оккупантов от продолжающейся агрессии в Газе, поскольку сопротивление способно расширить круг огня, который затронет сотни тысяч израильтян", - пригрозил он.

Ранее высокопоставленный военный источник сообщил о том, что в Израиле ожидают присоединения ХАМАС к ракетным обстрелам.

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