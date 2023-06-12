



ХАМАС угрожает привлечь израильских арабов к следующей битве

Ихсан Атая, член политбюро Исламского джихада и представитель организации в Ливане, опровергает сообщения о том, что Исламский джихад получил предложение о долгосрочном прекращении огня с Израилем.



В интервью новостному агентству Al-RidАт Aая сказал: “Мы находимся в открытой войне с израильскими оккупантами. Как утверждают некоторые, прекращения огня не существует”, — сказал Атайя, добавив, что “оккупанты понимают только язык силы”.



”Путь переговоров потерпел неудачу, и мы являемся движением борьбы и будем продолжать борьбу против израильской оккупации, и все, что происходит на берегу, является лучшим доказательством продолжения борьбы”, - добавил он.



По его словам, последняя кампания с Израилем была лишь одним из раундов противостояния с оккупантами: “Мы идем по пути борьбы до освобождения Палестины”.



А тем временем Айман Нофал, член Генерального военного совета бригады “Аль-Кассам” (ХАМАС) и командир подразделения военной связи, говорит, что будущее противостояние с Израилем произойдет после принятия совместного решения и по усмотрению группы оперативного управления, общей для всех палестинских организаций.



В интервью Al Jazeera Нофал сказал, что нельзя позволять Израилю действовать в одностороннем порядке в одной из зон конфликта в Газе, в Иудее и Самарии или в “оккупированных районах”, и на этом основании палестинские организации должны взять на себя инициативу, чтобы помешать израильской политике.



По словам Нофала, руководство объединенного оперативного центра понимает важность создания нескольких фронтов конфликта против Израиля, в частности, в Иерусалиме, в Иудее и Самарии и в общинах арабского большинства в Израиле.



