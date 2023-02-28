



ХАМАС угрожает: Атаки охватят всю Иудею, Самарию и Иерусалим

Представитель ХАМАС Абдул Латиф аль-Кануа приветствовал стрельбу в районе Иерихона в понедельник, в результате которой был убит 27-летний мужчина.



“Стрельба в Иерихоне стала частью ответа на преступления сионистской оккупации и полчищ поселенцев, последним из которых была жестокая агрессия против нашего народа в Хавара”, — сказал аль-Кануа.



“Мы приветствуем героев сопротивления и рыцарей “Львиного логова”, которые противостоят оккупации и совершают героические действия против ее солдат и стад поселенцев, защищая наш народ и нашу страну”, — добавил представитель ХАМАС.



“Теперь преступления оккупации и ее орд поселенцев будут встречены дальнейшими ножевыми ранениями, стрельбой и тараном, и они будут поджигать и поджигать всю ПА и Иерусалим”, — сказал аль-Кануа.



В воскресенье батальон лагеря “Акабат Джабер” военного крыла ХАМАСа “Бригады Аль-Кассам” объявил общую тревогу во всех деревнях и лагерях в Иерихоне в поддержку жителей Хавара. Пятеро боевиков этого батальона недавно были уничтожены в ходе операции ЦАХАЛа в Иерихоне.