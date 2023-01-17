



ХАМАС требует в обмен на израильтянина сотни террористов

На фоне смены начальников Генштаба и опубликованных ХАМАСом видео Авра Менгисту, 12-й канал израильского ТВ опубликовал новые подробности о переговорах по обмену заключенными между Израилем и ХАМАСом.



Высокопоставленный политический источник, знакомый с деталями процесса, сообщил : "Сделка, которая была на повестке дня, близка к позициям, которые израильская общественность смогла бы принять, гораздо больше, чем первоначальные требования ХАМАСа".



Речь идет о начальном периоде каденции Яира Лапида, который занимал более гибкую позицию, чем Беннет - и ХАМАС также осознавал необходимость пойти на компромисс. Основная часть сделки, которая была сформулирована тогда - это обмен заключенными на гуманитарной основе. ХАМАС понимал, что “тяжелые” террористы не будут освобождены. “Тяжелые“ заключенные будут освобождены только при гуманитарных обстоятельствах: пожилые, женщины и больные. Сейчас ХАМАС сигнализирует, что хочет продолжить переговоры - с той точки, на которой они были остановлены.



Кроме того, сегодня вечером было показано интервью брату Авра Менгисту, который рассказал о том, какие трудные минуты переживает его семья после публикации документа: "Семья находится в эмоциональной буре слез и переживаний. Сейчас многие данные показывают, что это он, но сердце не верит. Это 8 лет неопределенности. Мы надеемся, что мало-помалу мы убедимся, что это он. Постепенно картина становится яснее - черты лица, движения тела, которые подтверждают, что это он. Документы доказали, что ХАМАС несет ответственность за его судьбу - правительство должно вернуть гражданина домой и к семье".



Через короткое время после публикации ролика с Менгисту премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал документ - и заявил: "Государство Израиль вкладывает все свои ресурсы и усилия, чтобы вернуть своих пленных и пропавших сыновей домой, в Государство Израиль".

