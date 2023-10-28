



ХАМАС требует освобождения всех палестинских заключенных в обмен на заложников

Представитель ХАМАСа Абу Убейда потребовал, чтобы Израиль освободил всех палестинских заключенных по безопасности в обмен на удерживаемых им израильских заложников. Об этом сообщает AFP.



“Цена, которую придется заплатить за большое количество вражеских заложников в наших руках, – это опустошение израильских тюрем от всех палестинских заключенных”, – сказал он в заявлении, транслируемом телеканалом “Аль-Акса”, управляемым ХАМАСом.