



ХАМАС “теряет терпение” после операции ЦАХАЛа в Шхеме

Военный представитель ХАМАС Абу Обейда предупредил, что группировки в Газе “теряют терпение” после того, как девять палестинцев были убиты и около 100 человек получили ранения в ходе рейда ЦАХАЛа в Шхеме в среду.



Среди убитых были лидеры отделения Палестинского исламского джихада и других местных террористических групп. Сообщается, что подозреваемые являются членами террористической ячейки, убившей сержанта ЦАХАЛа Идо Баруха в октябре недалеко от поселения Шавей Шомрон в Самарии.



Мечети в городе транслируют сообщения, призывающие жителей города к столкновению с израильскими силами. Местное отделение “Бригад Аль-Кудс” Палестинского исламского джихада заявило, что принимает участие в столкновениях.



Представитель ХАМАС Хазем Кассем осудил рейд, заявив, что “оккупация усиливает свою агрессию против нашего народа, штурмуя сегодня город Наблус и осаждая граждан”.



“Правое, фашистское, сионистское правительство озабочено эскалацией ситуации на местах, поскольку у него есть преступная террористическая программа”, – сказал Кассем.



“Сопротивление в Газе наблюдает за эскалацией преступлений врага против нашего народа”, – предупредил представитель ХАМАСовских бригад “Аль-Кассам” Абу Обейда.



Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас также осудил рейд.