ХАМАС “теряет терпение” после операции ЦАХАЛа в Шхеме
Военный представитель ХАМАС Абу Обейда предупредил, что группировки в Газе “теряют терпение” после того, как девять палестинцев были убиты и около 100 человек получили ранения в ходе рейда ЦАХАЛа в Шхеме в среду.
Среди убитых были лидеры отделения Палестинского исламского джихада и других местных террористических групп. Сообщается, что подозреваемые являются членами террористической ячейки, убившей сержанта ЦАХАЛа Идо Баруха в октябре недалеко от поселения Шавей Шомрон в Самарии.
Мечети в городе транслируют сообщения, призывающие жителей города к столкновению с израильскими силами. Местное отделение “Бригад Аль-Кудс” Палестинского исламского джихада заявило, что принимает участие в столкновениях.
Представитель ХАМАС Хазем Кассем осудил рейд, заявив, что “оккупация усиливает свою агрессию против нашего народа, штурмуя сегодня город Наблус и осаждая граждан”.
“Правое, фашистское, сионистское правительство озабочено эскалацией ситуации на местах, поскольку у него есть преступная террористическая программа”, – сказал Кассем.
“Сопротивление в Газе наблюдает за эскалацией преступлений врага против нашего народа”, – предупредил представитель ХАМАСовских бригад “Аль-Кассам” Абу Обейда.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас также осудил рейд.