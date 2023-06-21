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ХАМАС: стрельба в Эли предназначалась для начала “войны на истощение”
21.06.2023 20:17 Ирина Демьянова

ХАМАС: стрельба в Эли предназначалась для начала “войны на истощение”

Муса Абу Марзук, член политбюро ХАМАС, утверждает, что недавние нападения на евреев были направлены на то, чтобы спровоцировать “войну на истощение между ЦАХАЛом и поселенцами”.

“Стрельба возле Эли олицетворяет вершину мужества и отваги, характерных для моджахедов (святых воинов). Точность исполнения является образцом для подражания для молодых бойцов”, — сказал Абу Марзук и призвал к повторению атак.

Он заявил, что “это быстрый ответ на преступления оккупации в Дженине и ее угрозы вторжения в города и лагеря беженцев в северной Самарии, нападение на мусульман в мечети Аль-Акса, на планы иудаизировать Иерусалим и позволить евреям проводить религиозные богослужения в мечети Аль-Акса“.

 

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