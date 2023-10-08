



ХАМАС - США: "Палестина" - не Украина

Появилась новая реакция террористической организации ХАМАС на новость о том, что Вашингтон отправил авианосную группу к берегам Израиля.



"Палестина" - не Украина. Если Америка прямо вмешивается в события, происходящие там (чтобы укрепить существование режима, находящегося на грани краха), все места присутствия Америки в регионе станут целями "оси сопротивления", и они столкнутся с нашими ударами", - пригрозили террористы.



Ранее ХАМАС также объявил, что американская администрация "должна осознавать последствия" отправки ударной авианосной группы к берегам Израиля.