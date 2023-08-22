



ХАМАС создает инфраструктуру для производства ракет в Дженине

Салех аль-Арури, лидер военного крыла ХАМАСА в Иудее и Самарии, работает над реализацией создания террористической сети на севере Самарии, занимающейся производством и запуском ракет, пишет JNS.



Хотя ШАБАК в последние месяцы удалось задержать некоторых членов этой террористической сети, большинство из них по-прежнему скрываются в лагере беженцев в Дженине. Несмотря на эти аресты, группировка продолжает производить и запускать ракеты по Израилю.



Недавно было запущено семь таких примитивных ракет “Кассам” местного производства. Хотя эти ракеты являются элементарными по своей природе, они символизируют намерения ХАМАСА. Группа стремится передать передовые технологические знания для производства ракет из Газы в Иудею и Самарию, отмечает издание.



ШАБАК прогнозирует, что это лишь вопрос времени, когда этот опыт достигнет Дженина, что позволит террористическим группировкам производить более сложные ракеты с более крупными боеголовками, большей дальностью и большей точностью.



Чтобы бороться с этой угрозой, ЦАХАЛ и ШАБАК вкладывают значительные средства в разведывательные усилия по нейтрализации батальона Аль-Аяш, созданном в мае 2023 года.



И ХАМАС, и палестинский Исламский джихад стремятся подорвать военный контроль Израиля в регионе. Они стремятся открыть новый фронт против Израиля со стороны Иудеи и Самарии, в соответствии с видением бывшего иранского генерала Касема Сулеймани.



Стратегия, обсуждаемая Ираном и палестинскими террористическими группировками, предполагает запуск десятков тысяч ракет и точных ракет с нескольких фронтов.



