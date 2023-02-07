



ХАМАС: сионистская оккупация ответственна за падение камня с Купола Скалы

Хамад Хамада, пресс-секретарь движения ХАМАС в Иерусалиме, обратился с предупреждением к Израилю на фоне падения камня со стены мечети Купол Скалы на Храмовой горе.



Хамада сказал: "Мы считаем сионистскую оккупацию полностью ответственной за падение камня с западной внешней стороны Купола Скалы".



Хамада отметил, что падение камня "еще раз разоблачает преступление, заключающееся в том, что оккупация на протяжении многих лет продолжает препятствовать восстановительным работам внутри мечети Аль-Акса", и является предупреждающим знаком в адрес мечети Аль-Акса и находящихся там мусульманских охранников.



"Оккупация продолжает усиливать планы иудаизации и систематические раскопки в мечети Аль-Акса, подвергая ее здания и места поклонения опасности эрозии, трещин и падения камней", - сказал Хамада.



По его словам, "чудовищные преступления оккупации оскверняют святость Аль-Аксы и являются провокацией против чувств нашего народа и нашей исламской нации, которые придут на помощь Иерусалиму и Аль-Аксе".



Хамада подчеркнул, что "наш палестинский народ встанет стеной в защите Иерусалима и мечети Аль-Акса всеми средствами, главным из которых будет держаться и бороться".