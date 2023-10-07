



ХАМАС шокирован собственным успехом

Израильские военные аналитики полагают, что “ХАМАС шокирован собственным успехом”.



Ави Иссахаров пишет в ynet: “На видеозаписях, обнародованных членами военного крыла, видно, что они свободно перемещаются по поселениям вокруг Газы, когда им самим трудно поверить, что там нет солдат. Эти террористы приехали, четко зная, что их убьют на территории Израиля, и вряд ли они представляли себе, что вернутся живыми пленными - солдатами и мирными жителями, машинами и оружием.”