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ХАМАС: с момента начала операции Ливень Аль-Акса выпущено более 5 тысяч ракет
07.10.2023 08:11 Аркадий Бочаровский

ХАМАС: с момента начала операции Ливень Аль-Акса выпущено более 5 тысяч ракет


В арабских социальных сетях сообщается о том, что перед началом войны с Израилем выступил глава военного крыла ХАМАСа Мухаммед Дейф.

Глава военного крыла ХАМАСа Мухаммад Даф выступил сегодня утром 7 октября  с официальным заявлением, в котором объявил о начале операции ХАМАСа под названием "Ливень Аль-Акса". Заявление было сделано после ракетного обстрела и проникновения террористов в южные поселения.

В своем заявлении Даф утверждает, что эта акция последовала за действиями Израиля на Храмовой горе. "Враг осквернил Аль-Аксу, мы его предупреждали", - сказал Дейф.

ХАМАС утверждает, что с момента начала обстрелов по Израилю выпущено более 5 тысяч ракет и снарядов.

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