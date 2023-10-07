



ХАМАС: с момента начала операции Ливень Аль-Акса выпущено более 5 тысяч ракет



В арабских социальных сетях сообщается о том, что перед началом войны с Израилем выступил глава военного крыла ХАМАСа Мухаммед Дейф.



Глава военного крыла ХАМАСа Мухаммад Даф выступил сегодня утром 7 октября с официальным заявлением, в котором объявил о начале операции ХАМАСа под названием "Ливень Аль-Акса". Заявление было сделано после ракетного обстрела и проникновения террористов в южные поселения.



В своем заявлении Даф утверждает, что эта акция последовала за действиями Израиля на Храмовой горе. "Враг осквернил Аль-Аксу, мы его предупреждали", - сказал Дейф.



ХАМАС утверждает, что с момента начала обстрелов по Израилю выпущено более 5 тысяч ракет и снарядов.