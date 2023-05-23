



ХАМАС разразился угрозами из-за сноса дома террориста

ХАМАС отреагировал на снос дома террориста, который в марте атаковал кафе в Тель-Авиве.



"Снос дома семьи мученика Мутаза Салаха аль-Хаваджа является преступлением сионистов, которое подтверждает их неспособность остановить наше сопротивление. Вам не удастся поколебать веру нашего народа в сопротивление и наше стремление защитить нашу землю и святые места, в центре которых находится благословенная мечеть Аль-Акса", - сказано в заявлении.



Террористическая организация пригрозила отомстить "за пролитие крови мучеников".



"Наш народ продолжит залечивать раны и строить то, что разрушает оккупация, по пути к победе в Иерусалиме и Аль-Аксе, усиливая палестинское сопротивление, мстя за кровь наших мучеников и прогрессируя вплоть до изгнания сионистской оккупации", - резюмировали террористы.

