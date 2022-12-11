



ХАМАС пытался завербовать двойного агента в ШАБАке

Обвинительное заключение, поданное прокуратурой южного округа показывает, как ХАМАС работает над вербовкой коллаборационистов в ШАБАКе, чтобы они действовали в интересах террористов.



Прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Сабара Абу-Табата (28 лет), жителя Газы, за членство в террористической организации и передачу информации врагу.



В обвинительном заключении подробно описывается, как ХАМАС использует подконтрольную ему зону КПП Эрез для сбора разведданных через жителей Газы, имеющих разрешение на работу в Израиле. ШАБАК также работает в секторе Газа, вербуя агентов, и это обвинительное заключение показывает, насколько это сложно.



ХАМАС, занят активным сбором разведданных о методах работы ШАБАКа и даже работает над составлением профилей вербовщиков этой организации и мест, где они встречается с агентами. В данном случае за короткое время обвиняемый вызвал подозрение оператора ШАБАКа.



Согласно обвинительному заключению, Абу-Табат работал на ХАМАС с июля прошлого года до своего ареста в начале ноября прошлого года и передавал информацию, которая могла быть полезна организации. У Абу-Табата было разрешение на въезд и работу в Израиле, и когда он въехал в Израиль через КПП Эрез, его допросил израильский представитель, который предложил ему вступить с ним в тайный контакт.



Израильтянин дал ему 500 шекелей и попросил купить мобильный телефон, с помощью которого он мог бы в дальнейшем с ним общаться. Через день обвиняемый позвонил израильтянину и сказал, что отказывается от своего соглашения работать с ним, и попросил вернуть деньги. Израильтянин сказал, что в этом нет необходимости, и прервал с ним связь.



Через несколько дней Абу-Табат отправился в Газу через КПП Эрез, где прошел через другой КПП, известный как КПП 4/4, контролируемый ХАМАСом. Абу-Табат обратился к ответственному лицу на месте, сотруднику службы внутренней безопасности организации, и к директору транзитного пункта, который также присутствовал на месте, сотруднику ХАМАС, и сообщил им о встрече с израильтянином, предложении вступить с ним в тайные отношения, полученных деньгах и телефоне, который он должен был купить.



После разговора с ними его направили к сотруднику внутренней безопасности ХАМАС, который отвечает за тех, кто работает с ШАБАКом. Он предложил обвиняемому действовать в структурах ХАМАС против Государства Израиль и выполнять для него задания от имени этой организации.



Обвиняемый согласился, и, чтобы укрепить отношения с вербовщиков ШАБАКа, ХАМАС поручил ему встретиться с ним и сообщить ему подробности о его внешности, месте встречи, манере общения между ними и задачах, поставленных перед ним в Газе.



В сентябре он установил телефонный контакт с израильтянином, используя мобильный телефон, который купил ему ХАМАС. Представитель ХАМАС попросил его укрепить отношения с израильтянином, в частности, для того, чтобы тот мог получить разрешение на въезд, которое позволило бы ему беспрепятственно передвигаться по Израилю.



Обвиняемый несколько раз разговаривал с израильским агентом по поводу разрешения на въезд в страну. Сначала он сказал ему, что его не будут допрашивать представители ХАМАС по возвращении в сектор. Затем он снова поговорил с ним и сказал, что по-прежнему заинтересован в сотрудничестве с ним, и попросил о встрече.



В разговоре он утверждал, что после возвращения в Газу его допрашивали представители ХАМАС, но ничего не сказал им о встрече с ним в июле прошлого года. В другом разговоре он снова попросил о встрече с израильтянином, и тот, заподозрив его, попросил его сфотографировать комплекс Аль-Насер в Газе, а затем встретиться с ним.



В тот же день Абу-Табат срочно попросил о встрече со своим начальником в ХАМАСе и сообщил ему о порученной миссии. Представитель ХАМАС объяснил ему, что это тестовое задание, которое он должен пройти, и поручил ему выполнить его тайно.



Сфотографировав комплекс, он сообщил своему шефу из ХАМАСа, что на следующий день он должен работать в отеле в Тель-Авиве. ХАМАС подозревал, что тель-авивский отель является секретным объектом. Его попросили сфотографировать различные детали, касающиеся отеля, и предоставить им информацию о его местонахождении и транспортных средствах, которые туда прибывают. На следующий день он въехал в Израиль, был арестован и допрошен ШАБАКом. На допросе он во всем признался.