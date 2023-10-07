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ХАМАС прорвался на базу Зиким и в штаб дивизии Газа
07.10.2023 12:00 Аркадий Бочаровский

ХАМАС прорвался на базу Зиким и в штаб дивизии Газа



По сообщению ynet, среди поселений и баз, в которые проникли террористы ХАМАСа - база ЦАХАЛа в Зиким.

Террористы взяли и  под контроль как минимум три поселения -  Кфар-Газа, Маген, Берри.

Террористы прорвались в штаб дивизии "Газа-Реим", Сдерот, Суфа. Рейды осуществлялись, с моря с использованием небольших судов, с воздуха с помощью парапланов и с земли при взрывах заграждений и блокпостов ЦАХАЛа. Армия расследует подозрения в проникновении террористов и через подземные туннели.
 

 

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