



ХАМАС прорвался на базу Зиким и в штаб дивизии Газа





По сообщению ynet, среди поселений и баз, в которые проникли террористы ХАМАСа - база ЦАХАЛа в Зиким.



Террористы взяли и под контроль как минимум три поселения - Кфар-Газа, Маген, Берри.



Террористы прорвались в штаб дивизии "Газа-Реим", Сдерот, Суфа. Рейды осуществлялись, с моря с использованием небольших судов, с воздуха с помощью парапланов и с земли при взрывах заграждений и блокпостов ЦАХАЛа. Армия расследует подозрения в проникновении террористов и через подземные туннели.

