



ХАМАС призывает палестинцев противостоять Маршу флагов в Иерусалиме

Правящая группировка боевиков ХАМАС в Газе в среду призвала палестинцев противостоять Маршу флагов в Старом городе Иерусалима.



Комментарии ХАМАС усугубили и без того повышенную напряженность в преддверии марша в четверг и угрожали возобновлением боевых действий между Израилем и палестинскими боевиками в Газе всего через несколько дней после прекращения огня. Два года назад во время ежегодного марша вспыхнула 11-дневная война между Израилем и ХАМАСом.



В то время как ХАМАС не участвовал в последнем раунде боевых действий, представители правящей исламской группировки призвали палестинцев выступить против парада в четверг.



"Мы просим жителей Иерусалима мобилизовать массы, чтобы противостоять Маршу флагов в Иерусалиме завтра", — сказал Мушир аль-Масри, представитель ХАМАС в Газе.



ХАМАС также призвал палестинцев в Иудее, Самарии и в Израиле "выступить против оккупации" и заявил, что проведет демонстрацию с палестинскими флагами вдоль границы Газы с Израилем.



Парад призван отметить "День Иерусалима", ежегодное празднование Израилем захвата восточного Иерусалима, включая Старый город и его святыни, во время войны на Ближнем Востоке 1967 года.



Вдобавок к взрывоопасной атмосфере ожидается, что большое количество евреев посетит самое чувствительное святое место Иерусалима - Храмовую гору - рано утром в четверг перед парадом.



Представитель полиции в Иерусалиме, заявил, что в четверг силы безопасности направят около 2500 сотрудников правопорядка в Старый город, чтобы день прошел без насилия.

