



ХАМАС призывает ООН привлечь Израиль к ответственности

Террористическая группировка ХАМАС призвала ООН привлечь Израиль к ответственности "за преступления против палестинского народа".



Заявления ХАМАС прозвучали после первого Глобального конгресса жертв терроризма, который завершился в пятницу в штаб-квартире ООН, сообщает издание New Arab.



"Международное сообщество имеет прекрасную возможность подтвердить нам (палестинцам), что они поддерживают сопротивление израильской оккупации, которая оскверняет нашу землю и святые места. Палестинский народ является жертвой самой опасной и продолжительной террористической оккупации в мире, которая существовала на нашей территории более 70 лет", - говорится в заявлении ХАМАСа.



В группировке заявили, что из-за "преступлений" Израиля сотни тысяч палестинцев были убиты, сотни тысяч ранены, тысячи заключены в израильские тюрьмы, а миллионы стали беженцами.



