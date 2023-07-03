



ХАМАС призывает молодых палестинцев присоединиться к боевым действиям в Дженине

Салех аль-Арури, заместитель главы политбюро ХАМАС, призывает всех молодых людей в Иудее и Самарии присоединиться к борьбе в Дженине, утверждая, что уже есть "сотни тысяч готовых пожертвовать своей жизнью".



"Нашим героям на Западном берегу, с юга на север: это ваш день, молодые люди. Сражайтесь всем оружием, всей своей злостью и любыми средствами, чтобы защитить нашу честь в Дженине", — говорится в заявлении.



"Те, кто откликнулся на преступления оккупации на Западном берегу, принадлежат ко всем фракциям сопротивления и сражаются вместе, как единое целое, — продолжает он, — даже если заявления делаются разными группами".



"Мы готовы пожертвовать своей жизнью, и угрозы врага нас не пугают. Мы нанесем удар по врагу в выбранное нами время и место и любыми средствами, будь то камнями, пулями или ракетами, как "Кассам", запущенный несколько дней назад из Дженина", — добавляет он, имея в виду неудачное испытание ракеты на прошлой неделе.



"Согласно международному праву, на Западном берегу незаконно проживают сотни тысяч поселенцев. У нас сотни тысяч юношей, готовых стать мучениками и защищать святыни", — заключает он.



