



ХАМАС призывает к немедленному выполнению решения ООН по оказанию помощи Газе

Официальный представитель ХАМАСа Гази Хамад в субботу, 28 октября, призвал к немедленному выполнению решения Генеральной Ассамблеи ООН о разрешении гуманитарной помощи в Газу, предупредив о катастрофе, поскольку Израиль в расширил свои воздушные и наземные атаки.



"Мы считаем это решение победой нашего палестинского народа и требуем, чтобы эта помощь, накопленная египетской стороной, была быстро отправлена ​​и распределена по всем районам и больницам в секторе Газа", – заявил Хамад на пресс-конференции в Бейруте.



Генеральная Ассамблея ООН в пятницу подавляющим большинством голосов призвала к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС и потребовала доступа к гуманитарной помощи в осажденную Газу и защиты гражданского населения. Резолюция, разработанная арабскими государствами, не имеет обязательной силы, но имеет политический вес.