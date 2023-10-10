



ХАМАС призывает к массовым митингам в пятницу по всему мусульманскому миру

Террористическая группировка ХАМАС призывает в пятницу провести массовые митинги на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и по всему арабскому и мусульманскому миру в поддержку своей борьбы с Израилем.



Отмечая успехи своего вооруженного крыла - "Изз аль-Дин аль-Кассам", группировка призывает молодых палестинцев на Западном берегу реки Иордан собираться в группы и вступать в столкновения с поселенцами и солдатами в этом районе.



Он также обращается к арабским израильтянам с просьбой собраться у иерусалимского комплекса Аль-Акса, Храмовой горы, чтобы не дать евреям осквернить ее и построить на ней здание.



ХАМАС также обращается к палестинцам в диаспоре, а также к свободным людям нашей арабской и исламской нации во всем мире с призывом собраться в ближайшей к Иерусалиму точке, чтобы продемонстрировать свою солидарность с террористической группировкой и остановить планы Израиля по иудаизации Иерусалима и Аль-Аксы.