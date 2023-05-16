



ХАМАС призывает Израиль "не переходить красные линии" во время Марша флагов

Террористическая группировка ХАМАС призывает палестинцев посетить утренние молитвы в мечети Аль-Акса в четверг и предупреждает Израиль не "переходить никакие красные линии".



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вчера подтвердил, что Марш флагов пройдет в Иерусалиме по его ежегодному маршруту.



"Любое нарушение наших красных линий будет означать, что сопротивление будет иметь право голоса", — говорит представитель террористической группировки в Ливане Али Барака.



Он призывает массы присутствовать на утренней молитве, демонстрируя силу, и говорит, что марш является "провокацией для палестинского народа и нарушением святости Аль-Аксы".



Марш флагов в День Иерусалима ежегодно вызывает напряженность, и обычно ему предшествуют призывы изменить маршрут. Событие в этом году особенно деликатное в свете нового прекращения огня между Израилем и палестинской террористической группировкой "Исламский джихад" после пяти дней кровопролитного конфликта.



В 2021 году Марш в Иерусалиме послужил предлогом для террористической группировки ХАМАС, чтобы начать 11-дневный конфликт, который включал ракетный обстрел Иерусалима во время марша.

