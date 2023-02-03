



ХАМАС призвал Судан не идти на нормализацию с Израилем

ХАМАС осудил планы Судана нормализовать отношения с Израилем и призвал страну отказаться от такого намерения.



Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 3 февраля.



"Призываем отказаться от этого решения, которое противоречит интересам братского народа Судана и служит только повестке дня израильской оккупации", - сказано в заявлении.



ХАМАС обвиняет Израиль в том, что тот является "фашистским" государством и совершает "преступления против палестинского народа".



Данное заявление было сделано после того, как в четверг, 2 февраля, министр иностранных дел Эли Коэн встретился с президентом Судана Абдель Фаттахом аль-Бураном.



По его словам, этот визит заложил основу для "исторического мирного соглашения со стратегической арабской и мусульманской страной". Как ожидается, оно будет подписано после того, как гражданское правительство получит власть.