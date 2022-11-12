



ХАМАС приветствовал антиизраильскую резолюцию в ООН

Террористическая группировка ХАМАС приветствовала решение ООН поручить Международному суду в Гааге вынести "консультативное заключение в отношении продолжающейся израильской оккупации".



Об этом сообщает Ynet.



Напомним, что речь идет о резолюции, которая называется: "Практика и поселенческая деятельность Израиля, затрагивающие права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях".



В ее тексте содержится просьба к МУС в Гааге "срочно вынести консультативное заключение в отношении продолжающейся израильской оккупации"