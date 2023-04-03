



ХАМАС приговорил двух жителей Газы к казни по обвинению в шпионаже на Израиль

Верховный военный суд, находящийся в ведении правящей в Газе террористической организации ХАМАС, приговорил двух местных жителей к смертной казни и еще четверых к пожизненному заключению с каторжными работами.



Шесть человек были признаны виновными по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, согласно сообщению израильской общественной телекомпании KAN. Окончательный приговор, вынесенный в понедельник, предусматривал расстрел одного из приговоренных к смертной казни, другой осужденный должен быть повешен.



В сентябре 2022 года также были казнены пятеро жителей Газы; трое были осуждены за убийство, а двое других были осуждены за “сотрудничество с Израилем”. По словам Равины Шамдасани из Управления Комиссара ООН по правам человека, которая осудила казни, ни у кого не было возможности просить о помиловании или смягчении наказания.



Шамдасани призвала ХАМАС прекратить казни и обратилась к Палестинской администрации с просьбой “принять решительные меры для отмены смертной казни на всей ее территории”.



В Палестинской автономии до сих пор действует закон, предусматривающий смертный приговор любому жителю, подозреваемому в продаже земли еврею, но в большинстве случаев вместо этого выносится пожизненное заключение с каторжными работами.