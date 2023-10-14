



ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части Газы – ЦАХАЛ

По данным ЦАХАЛа, террористическая группировка ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части Газы.



ЦАХАЛ предупредил палестинцев, живущих на севере Газы, о необходимости эвакуации на фоне подготовки к ожидаемой наземной операции или усилению наступления. В этом районе проживает около 1 миллиона человек.



Военные заявляют, что идентифицировали сотни тысяч палестинцев, движущихся на юг, но многие из них стоят в пробках из-за блокпостов Хамаса.



"ХАМАС затрудняет передвижение жителей сектора Газа по основным дорогам и препятствует проезду транспортных средств по этим дорогам", — заявляют в ЦАХАЛе.



Военные опубликовали видео, на котором видно интенсивное движение транспорта в Газе, причиной которого, по их словам, являются блокпосты ХАМАСа.



"Мы видим активные усилия ХАМАСа по блокированию и предотвращению движения населения на юг. ХАМАС хочет показать миру, что у него есть жертвы и погибшие. Мы продолжаем призывать жителей города Газа идти на юг… ХАМАС хочет, чтобы вы были живым щитом… Это ради вашей личной безопасности. В ближайшее время мы собираемся широко атаковать город Газа", — заявил на пресс-конференции представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.