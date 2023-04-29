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ХАМАС прекращает сбор средств через биткоины
29.04.2023 08:13 Наталья Богинская

ХАМАС прекращает сбор средств через биткоины

Террористическая группировка ХАМАС объявила, что прекратит сбор средств через криптовалюту биткойн, сославшись на рост “враждебной” активности против доноров, сообщает Reuters.

“Это происходит из-за беспокойства о безопасности доноров и о том, чтобы избавить их от любого вреда”, – говорится в заявлении группы.

Группа “Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам” вновь призвала к “продолжению пожертвований и сопротивлению всеми доступными средствами”.

ЦАХАЛ отказался комментировать заявление ХАМАСа, хотя в пятницу 12 Канал отметил, что Израилю удалось конфисковать криптовалютные кошельки и цифровые счета доноров ХАМАСа.

ХАМАС годами поддерживал криптовалюту как метод сбора средств, отмечает Reuters .

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