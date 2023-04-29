



ХАМАС прекращает сбор средств через биткоины

Террористическая группировка ХАМАС объявила, что прекратит сбор средств через криптовалюту биткойн, сославшись на рост “враждебной” активности против доноров, сообщает Reuters.



“Это происходит из-за беспокойства о безопасности доноров и о том, чтобы избавить их от любого вреда”, – говорится в заявлении группы.



Группа “Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам” вновь призвала к “продолжению пожертвований и сопротивлению всеми доступными средствами”.



ЦАХАЛ отказался комментировать заявление ХАМАСа, хотя в пятницу 12 Канал отметил, что Израилю удалось конфисковать криптовалютные кошельки и цифровые счета доноров ХАМАСа.



ХАМАС годами поддерживал криптовалюту как метод сбора средств, отмечает Reuters .