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ХАМАС предупреждает об эскалации насилия
23.11.2022 15:09 Ольга Белозерова

ХАМАС предупреждает об эскалации насилия

Еще один представитель ХАМАСа, Мохаммед Хамада, приветствовал взрывы в Иерусалиме, в результате которых погиб один человек и еще 18 получили ранения. Представитель террористической группировки также предупредил о дальнейшем насилии. 

Об этом сообщает Times of Israel.

"Акция передала оккупантам сигнал о том, что наш народ будет твердо стоять на своей земле и цепляться за путь сопротивления. Ближайшие дни будут напряженными и трудными для врага. Пришло время для создания ячеек, которые рассредоточены по всей Палестине и готовы к конфронтации", - заявил Хамада.

 

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