



ХАМАС предупреждает об эскалации насилия

Еще один представитель ХАМАСа, Мохаммед Хамада, приветствовал взрывы в Иерусалиме, в результате которых погиб один человек и еще 18 получили ранения. Представитель террористической группировки также предупредил о дальнейшем насилии.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Акция передала оккупантам сигнал о том, что наш народ будет твердо стоять на своей земле и цепляться за путь сопротивления. Ближайшие дни будут напряженными и трудными для врага. Пришло время для создания ячеек, которые рассредоточены по всей Палестине и готовы к конфронтации", - заявил Хамада.



