ХАМАС предоставил право прямого эфира из туннелей Russia Today

Поскольку Израиль начал активную фазу войны с ХАМАС, то террористы решили спустить репортера дружественной России в туннель, для того, чтобы дать каналу Russia Today вести прямые репортажи с места событий.

As Israel begins targeting Gaza Terror Tunnel Network, Hamas Terror groups gives access to Russia Today journalist to visit the Tunnel Network. This is the RT on ground report from underneath Gaza. This is the Gaza Metro. pic.twitter.com/ei0AYEHwja