



ХАМАС предлагает затишье в обмен на открытие переходов и катарские деньги

ХАМАС предложил успокоить палестинские беспорядки вдоль границы с Газой в обмен на открытие Израилем пограничных переходов и возобновление финансовой помощи Катара. Об этом пишет United with Israel.



По данным издания, источник, близкий к руководству ХАМАСа в Газе, сообщил, что “протесты, которые расширяются у пограничного забора в Газе, являются результатом решения ХАМАС, принятого после сокращения катарской помощи своему правительству”.



До недавнего времени ежемесячный пакет помощи в размере 30 млн долларов был разделен на три части: 10 млн долларов для 100 000 бедных семей, 10 млн долларов на топливо для электростанций и 10 млн долларов на зарплату чиновникам ХАМАС. Однако нерегулярные выплаты в последние месяцы привели к тому, что чиновникам ХАМАС пришлось столкнуться со значительным сокращением выплат. По данным палестинского источника, помощь чиновникам ХАМАСа за последние месяцы сократилась до 3 млн долларов.



“Даже они не поступают регулярно, что наносит значительный ущерб духовному сектору в Газе, который в настоящее время получает лишь около 55% своей зарплаты”, – утверждает источник издания.



Это сокращение было истолковано в Газе как “преднамеренное нападение Катара на ХАМАС”. В ответ на эскалацию беспорядков Израиль в воскресенье закрыл пограничный переход Эрез, через который в страну въезжают палестинские рабочие.



Палестинский источник заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов нанесет “очень серьезный ущерб второму по важности источнику дохода в Газе – сектору рабочих, которые работают в Израиле”. В настоящее время 18 000 жителей Газы имеют разрешения на работу в Израиле. Чтобы облегчить финансовые трудности сектора, ХАМАС заинтересован в “резком увеличении этого числа”.



Источник также утверждает, что ХАМАС работает над прекращением демонстраций вдоль границы с Газой.