



ХАМАС после взрывов в Иерусалиме: Ближайшие дни будут напряженными

Израильские лидеры пообещали найти и схватить террористов, которые в среду утром заложили и дистанционно взорвали две бомбы на паре автобусных остановок в Иерусалиме, в результате которого погиб один и были ранены двадцать два человека.



Представитель террористической группировки ХАМАС в Газе Мохаммад Хамада приветствовал двойное нападение как сигнал “оккупации” и пригрозил, что “ближайшие дни будут напряженными и трудными для врага”.



“Пришло время для создания ячеек, которые рассредоточены по всей Палестине и готовы к конфронтации”, – пригрозил Хамада.



Хизбалла" приветствовала теракты в Иерусалиме, назвав их "героическими операциями".



“Они могут убежать, они могут спрятаться; это им не поможет”, – ответил на теракты Лапид в официальном заявлении. “Силы доберутся до них. Если они будут сопротивляться, их убьют. В противном случае мы расправимся с ними по всей строгости закона”.







