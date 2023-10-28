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ХАМАС получил от Москвы список и дал обещание "близкому другу"
28.10.2023 14:50 Алина Груднева

ХАМАС получил от Москвы список и дал обещание "близкому другу"

Делегация ХАМАСа, побывавшая в Москве, получила от министерства иностранных дел РФ список с восемью заложниками с российским гражданством, которых террористы удерживают в Газе.

По данным росСМИ, об этом сказал член политбюро Муса Абу Марзук, возглавивший ранее поездку в российскую столицу.

По его словам, ХАМАС якобы "ищет" этих восьмерых россиян, которых готов освободить по требованию Кремля.

"ХАМАС будет осторожно и очень внимательно прорабатывать список, поскольку считает Россию своим близким другом. Однако, есть трудности из-за текущей ситуации", - посетовал Марзук.

Он также в очередной раз включил пропаганду, мол, террористы в Газе относятся к мирным жителям среди заложников "как к гостям".

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