



ХАМАС получил от Москвы список и дал обещание "близкому другу"

Делегация ХАМАСа, побывавшая в Москве, получила от министерства иностранных дел РФ список с восемью заложниками с российским гражданством, которых террористы удерживают в Газе.



По данным росСМИ, об этом сказал член политбюро Муса Абу Марзук, возглавивший ранее поездку в российскую столицу.



По его словам, ХАМАС якобы "ищет" этих восьмерых россиян, которых готов освободить по требованию Кремля.



"ХАМАС будет осторожно и очень внимательно прорабатывать список, поскольку считает Россию своим близким другом. Однако, есть трудности из-за текущей ситуации", - посетовал Марзук.



Он также в очередной раз включил пропаганду, мол, террористы в Газе относятся к мирным жителям среди заложников "как к гостям".