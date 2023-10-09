



ХАМАС показал свои реактивные снаряды ПВО Mutabar-1 – видео

В интернете появилось видео, демонстрирующее, что в распоряжении палестинской группировки ХАМАС появились собственные импровизированные средства противовоздушной обороны под названием Mutabar-1.



Внешне это выглядит как обычная стационарная "шайтан-труба", которая на первый взгляд мало чем отличается от переносного "Град-П". Однако как показывают кадры пропагандистского видео дальше, эти пусковые установки имеют дистанционное управление, могут вращаться на лафете, управляются с импровизированного командного пункта, а для стрельбы из них используются ракеты и/или реактивные снаряды с неизвестным принципом наведения на цель.

В некоторых источниках уже можно увидеть предположение, что для отстрела из Mutabar-1 боевики ХАМАСа могут использовать неуправляемые реактивные снаряды с дистанционными взрывателями, которые могут устанавливаться для подрыва на высоте и на определённой дистанции от цели.



Теоретическим обоснованием такой версии может быть та деталь, что на кадрах видео боевики ХАМАСа сначала заряжали сами снаряды в пусковые трубы, а потом уже накручивали на них что-то похожее на взрыватели.

Сам концепт такой установки ПВО выглядит примитивным.