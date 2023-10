ХАМАС похвастался свежим видео с атакой на Израиль

Террористическая организация ХАМАС похвасталась свежим видео с атакой на Израиль.



Боевики показали, как в субботу, 7 октября, повредили системы наблюдения возле забора безопасности на границе с Газой.



Это позволило террористам прорваться на юг Израиля и устроить там зверства. Более того, показано, как наблюдательные вышки подвергаются снайперскому обстрелу. Также они продемонстрировали атаки на израильские танки и то, как повредили забор безопасности.

Hamas publishes footage showing its members damaging Israeli surveillance systems on the Gaza border on Saturday morning, enabling it to invade southern Israel. The clips also show Israeli tanks being bombed, apparently by drone. pic.twitter.com/78PnM6DtZL