



ХАМАС похвастался наличием бронепробиваемых средств в Дженине

У ХАМАС появилось новое оружие, о чем свидетельствует англоязычная статья в проиранском СМИ “Аль-Маядин”. Таким образом, заявление о новом оружии следует рассматривать в контексте израильской операции в Дженине в начале этого месяца и попыток Ирана усилить угрозу в Иудее и Самарии, пишет The Jerusalem Post.



В статье сообщается, что “Бригады Кассам, военное крыло ХАМАСа, объявляют, что их бойцы в Дженине разработали взрывоопасный пенетратор (EFP) или самоформирующуюся боеголовку в Дженине”. Также отмечается, что “устройство, недавно представленное в городе Дженин, обладает бронебойными свойствами, что знаменует собой огромный шаг вперед для палестинского сопротивления в городе. “Шаваз” похож на аналогичные устройства, которые использовались иракским сопротивлением против американских войск во время их оккупации”.



Утверждается, что оружие использовалось в Ливане против израильских сил и что его присутствие в Дженине ”указывает на возможное растущее сотрудничество между различными сторонами сопротивления… По некоторым данным американских военных, такие устройства способны пробивать до 200 мм стали.. Бригады ”Аль-Кассам” заявили, что это устройство использовалось для поражения транспортных средств оккупационной армии во время их последнего рейда в Дженине 3 июля”.



Значение проиранской публикации, хвастающейся тем, что ХАМАС имеет доступ к оружию, которое использовалось в Ливане и Ираке, важно, потому что оно связано с более широкой сферой влияния Ирана в регионе. Это оружие иранского происхождения, которое является частью общей стратегии военно-промышленного террора Ирана на Ближнем Востоке.



Проиранские СМИ сейчас говорят о том, что ХАМАС работает с инженерами "день и ночь, чтобы произвести наибольшее количество контейнеров и разработать новые модели для них", и что "устройство, которое недавно было представлено в Дженине, обладает бронепробиваемостью, что является огромным скачком вперед для палестинского сопротивления".



EFP - это система, на которой лежит печать иранского спрута, спрута, который теперь говорит, что хочет попытаться сделать с Дженином и северной частью Иудеи и Самарии то, что было сделано в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене - щупальцем Ирана.



